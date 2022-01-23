Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев: «Локомотивом» управляют аферисты. Пришли и все завалили»

Газзаев: «Локомотивом» управляют аферисты. Пришли и все завалили»

23 января 2022, 01:25
25

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев недоволен руководством «Локомотива». Он считает их аферистами.

«Проект в «Локомотиве» оцениваю крайне отрицательно. Это аферисты, иначе не могу их назвать. Как можно было прийти в клуб и все завалить?.. Сейчас это середнячок РПЛ», – считает Газзаев.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Сейчас команда проводит сбор в Испании.
  • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

Газзаев – о Зареме в «Спартаке»: «Женщина должна заниматься домашними вопросами»

Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Газзаев Валерий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1642890483
Круто он, жалобу в суд на него если не подадут то точно аферисты...
Ответить
PAREVG.
1642891392
Аферист изобличает аферистов - нонсенс. В зеркало посмотри, не вы ли с сыном Аланию угробили??? Не ты ли, пошел в депутаты ГД, чтобы не посадили??? Хотя, в принципе согласен...
Ответить
Enter2006
1642900317
А ты что делаешь на должности депутата в ЕдРе? Святой? Сам аферист ещё тот, позорище продажное!
Ответить
slavа0508
1642918028
Можно по разному относится к Газаеву , но то что в Локо творятся чудеса , это однозначно ,,,,,,
Ответить
Борисыч1
1642919169
Газзаев слепой, не видит нифига. Локо выгнал всех возрастных игроков, они своей медлительностью мешали строить высокий прессинг, как в Динамо. Динамо привожу просто в пример, так играют большинство Команд в Топ-лигах и для Гисдоля это не секрет. Надо смотреть следующий матч Локо - с Яблонцем и что-то мне говорит, что мы увидим второе Динамо в РПЛ. Кстати, нам с Локо ещё играть и боюсь, 5:1 больше не будет.
Ответить
Иван Петров 1986
1642920817
Там один цорн чего стоит.
Ответить
rash1959
1642922557
Уж это "псиное" семейство даст фору любому аферисту.
Ответить
Ганнибал Лектор
1642923182
Уж больше чем в Думе нигде аферистов нет. И масштабы другие.
Ответить
Борисыч1
1642927554
Первый гол Яблонцу забили именно высоким прессингом, как я и думал. Пока игра сырая, возят мяч, играть в однокасание в центре не научились. Но хоть видно, куда ведёт перестройка игры. Удачи Локо!
Ответить
paracetamol
1642932168
Аферисты? Считаю такое определение правильным!
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+