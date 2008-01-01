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    Газзаев: «Локомотивом» управляют аферисты. Пришли и все завалили»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев недоволен руководством «Локомотива». Он считает их аферистами.

    «Проект в «Локомотиве» оцениваю крайне отрицательно. Это аферисты, иначе не могу их назвать. Как можно было прийти в клуб и все завалить?.. Сейчас это середнячок РПЛ», – считает Газзаев.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
    • Сейчас команда проводит сбор в Испании.
    • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol 28 минут назад

      Аферисты? Считаю такое определение правильным!

      0
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      Рейтинг: +935

      Борисыч1 1 час назад

      Первый гол Яблонцу забили именно высоким прессингом, как я и думал. Пока игра сырая, возят мяч, играть в однокасание в центре не научились. Но хоть видно, куда ведёт перестройка игры. Удачи Локо!

      1
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      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 2 часа назад

      в футболе у нас аферистов пруд пруди почти в каждой команде так что господин бывший депутат америки нам не открыл

      0
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      Рейтинг: +9232

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Локомотивом, прежде всего, руководит РЖД.
      Господин Газзаев , вы считаете что Путин В.В. на министерские должности поставил аферистов ?
      Как такое мог подумать первый из "лизунов" !!!!
      Вам , народный депутат , Алания не снится ?
      Вот где аферисты поработали на славу !

      3
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      Рейтинг: +5664

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Уж больше чем в Думе нигде аферистов нет. И масштабы другие.

      4
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      Рейтинг: +4954

      rash1959 3 часа назад

      Уж это "псиное" семейство даст фору любому аферисту.

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      Рейтинг: +1456

      vmonomah17 3 часа назад

      Главное, чтобы ржд всё устраивало))

      0
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      Рейтинг: +3211

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Там один цорн чего стоит.

      1
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      Рейтинг: +8787

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Еще один волчара лает на Локо ! Всё отлично у Локо , перевертыш !

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      Рейтинг: +935

      Борисыч1 4 часа назад

      Газзаев слепой, не видит нифига. Локо выгнал всех возрастных игроков, они своей медлительностью мешали строить высокий прессинг, как в Динамо. Динамо привожу просто в пример, так играют большинство Команд в Топ-лигах и для Гисдоля это не секрет. Надо смотреть следующий матч Локо - с Яблонцем и что-то мне говорит, что мы увидим второе Динамо в РПЛ. Кстати, нам с Локо ещё играть и боюсь, 5:1 больше не будет.

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