Газзаев: «Локомотивом» управляют аферисты. Пришли и все завалили»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев недоволен руководством «Локомотива». Он считает их аферистами.

«Проект в «Локомотиве» оцениваю крайне отрицательно. Это аферисты, иначе не могу их назвать. Как можно было прийти в клуб и все завалить?.. Сейчас это середнячок РПЛ», – считает Газзаев.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Сейчас команда проводит сбор в Испании.

Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

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