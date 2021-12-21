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  • Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

21 декабря 2021, 17:50
26

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как вратарь Игорь Акинфеев попал в основную команду, а также об отказе голкипера переходить в «Манчестер Юнайтед».

«Он в 16 лет был таким же спокойным, как сегодня. Игорь случайно попал к нам на тренировку. Был травмирован запасной вратарь, и его пригласили.

Когда тренировка закончилась, я ему сказал: «Все, ты больше никуда не уходишь, остаешься у нас». Минуя дубль, он сразу стал основным игроком. Было видно, что у него есть потенциал и талант. Ему нужно было только время.

Акинфеев мог уехать за границу, у него были предложения, в том числе от «Манчестер Юнайтед». Но Игорь – настоящий патриот.

Думаю, то решение, которое было принято насчет его карьеры, оно абсолютно правильное. Игорь вошел в когорту великих вратарей. Кто знает, как бы сложилась его карьера, если бы он уехал за рубеж», – сказал Газзаев.

  • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.
  • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед Акинфеев Игорь Газзаев Валерий
Комментарии (26)
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Жентус
1640098753
Настоящий идиот он хотел сказать. В нашей стране играть, а не в АПЛ, это ж каким надо быть, чтобы так свою карьеру загубить. Да что карьеру, жизнь. И разве после завершения карьеры будет ему благодарность? Одно неосторожное слово и он станет врагом народа. Жить для себя надо, жизнь она одна, а не для кого то. А фраза "великих вратарей" из чемпионата России... Который не развивается и пропускает с 40 метров от Южной Кореи... Это смешно.
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R_a_i_n
1640099259
Ложь-звиздёшь и провокация. Игорёк отказался от МЮ, что-бы в ЦСКА играть? Ну совсем за дураков нас держат.
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DOCTOR PENALTY
1640099599
Если было предложение от МЮ, то Акинфеев очень сильно ошибся по жизни. Теперь всю оставшуюся жизнь будет жалеть, что не полностью самореализовался, а для достойного мужчины это один из ключевых факторов. И говорить здесь о патриотизме просто неуместно.
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Psih86
1640099654
Настоящий не патриот, а идиот.
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серега кашин
1640099989
дурак и полный ваш игорь если отказался от мю и апл
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Hoahin
1640103038
Не было у него никаких предложений конкретных, Игорь сам про это сто раз говорил, если бы были может и уехал бы, были только слухи и ничего более.
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nik55
1640103857
Газзаев----это тебе приснилось
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Sedoi_Goblin
1640104371
После победы в КУ-05 МЮ действительно подкатывал к Гарику.. И рассматривали его как первого номера,но не пошел Игорян (не знаю почему). И подписали в итоге Эдвина Ван дер Сара.. Может даже и к лучшему,для обоих.
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Snek
1640107068
Ну по хорошему Акинфеев со своими данными мог бы выиграть борьбу за рамку в МЮ, но тут есть проблема, у него руки короткие, да и ростом он среди вратарей не такой уж и высокий, а это порождает ряд проблем, некоторые голы, совершенно нелепые он пропускает из-за физических данных, так вот АПЛ, это не РПЛ, там ошибками быстро смываются достижения и место в основе легко потерять. Так что непонятно, долго ли Игорь бы реально был бы там первым номером.
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JTherry
1640107942
увидели скауты МЮ "легендарную серию" Дырофеева в еврокубках и сделали однозначный вывод - нах нам лишняя дырка в воротах..?)
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