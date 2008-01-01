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    Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как вратарь Игорь Акинфеев попал в основную команду, а также об отказе голкипера переходить в «Манчестер Юнайтед».

    «Он в 16 лет был таким же спокойным, как сегодня. Игорь случайно попал к нам на тренировку. Был травмирован запасной вратарь, и его пригласили.

    Когда тренировка закончилась, я ему сказал: «Все, ты больше никуда не уходишь, остаешься у нас». Минуя дубль, он сразу стал основным игроком. Было видно, что у него есть потенциал и талант. Ему нужно было только время.

    Акинфеев мог уехать за границу, у него были предложения, в том числе от «Манчестер Юнайтед». Но Игорь – настоящий патриот.

    Думаю, то решение, которое было принято насчет его карьеры, оно абсолютно правильное. Игорь вошел в когорту великих вратарей. Кто знает, как бы сложилась его карьера, если бы он уехал за рубеж», – сказал Газзаев.

    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии16
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      Рейтинг: +774

      Дима Цэ 3 минуты назад

      Идиот

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      Рейтинг: -125

      diamondfan 9 минут назад

      Дебил!

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      Рейтинг: +1249

      Sedoi_Goblin 12 минут назад

      После победы в КУ-05 МЮ действительно подкатывал к Гарику.. И рассматривали его как первого номера,но не пошел Игорян (не знаю почему). И подписали в итоге Эдвина Ван дер Сара.. Может даже и к лучшему,для обоих.

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      Рейтинг: +6469

      nik55 21 минуту назад

      Газзаев----это тебе приснилось

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      Рейтинг: +636

      Hoahin 35 минут назад

      Не было у него никаких предложений конкретных, Игорь сам про это сто раз говорил, если бы были может и уехал бы, были только слухи и ничего более.

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      Рейтинг: +23518

      vladimir-7 36 минут назад

      Те, кто выступают против решения Акинфеева остаться в России,
      можно считать их потенциальными предателями, готовыми из-за денег сбежать из своей страны.

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      Рейтинг: +576

      alefreddy 51 минуту назад

      Игорь посмотрел что там наши не приживаются и принял решение

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      Рейтинг: +1278

      Bozigit 1 час назад

      И Газаев разговорился и Черчесов... К чему интересно?)

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      Рейтинг: +6864

      серега кашин 1 час назад

      дурак и полный ваш игорь если отказался от мю и апл

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      Рейтинг: +25362

      slavutiq70 > серега кашин 1 час назад

      Чем он это дурак , вон Лунёв уехал и что , можно сказать кончился как вратарь ,одна игра за год ,,,,а годики то тик так,,,,вратарём только первым номером ехать или под откровенно слабого вратаря ,,,,

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      Рейтинг: +1429

      Psih86 1 час назад

      Настоящий не патриот, а идиот.

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      Рейтинг: +25362

      slavutiq70 > Psih86 1 час назад

      как раз думаю что ,разумно всё оценил , если и правда было приглашение из МЮ , то скорее всего вторым или третьим ,а вторым можно просидеть не один год , что в итоге профукаешь всю карьеру ,,,,,

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