Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как вратарь Игорь Акинфеев попал в основную команду, а также об отказе голкипера переходить в «Манчестер Юнайтед».

«Он в 16 лет был таким же спокойным, как сегодня. Игорь случайно попал к нам на тренировку. Был травмирован запасной вратарь, и его пригласили.

Когда тренировка закончилась, я ему сказал: «Все, ты больше никуда не уходишь, остаешься у нас». Минуя дубль, он сразу стал основным игроком. Было видно, что у него есть потенциал и талант. Ему нужно было только время.

Акинфеев мог уехать за границу, у него были предложения, в том числе от «Манчестер Юнайтед». Но Игорь – настоящий патриот.

Думаю, то решение, которое было принято насчет его карьеры, оно абсолютно правильное. Игорь вошел в когорту великих вратарей. Кто знает, как бы сложилась его карьера, если бы он уехал за рубеж», – сказал Газзаев.

35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»