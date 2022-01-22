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    Газзаев – о Зареме в «Спартаке»: «Женщина должна заниматься домашними вопросами»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев недоволен, что «Спартаком» негласно управляет жена владельца Леонида Федуна Зарема Салихова. Газзаев предложил ей заняться домашним хозяйством.

    – Зарема Салихова сейчас, по сути, главный человек в «Спартаке».

    – Ну мы видим и результат. Я не удовлетворен. Женщина должна заниматься домашними вопросами.

    • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
    • Салихова живет с Федуном более 14 лет.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

    Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    22.01.2022 23:16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +89

      Zlatan2718 1 минуту назад

      Да он сексист какой-то.. ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9232

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Слабо это Абрамовичу сказать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      pele1981 7 часов назад

      Полностью согласен! Место бабе на кухне)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13169

      Cleaner > pele1981 1 час назад

      Вы этот свой комментарий жене только не показывайте...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2600

      Enter2006 9 часов назад

      "Борщи варить"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57062

      portero 11 часов назад

      Что депутат Газаев скажет про Аланию???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13169

      Cleaner > portero 1 час назад

      Газзаев Аланию эффективно СМЕНЕДЖЕРИРОВАЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10086

      ivany4 12 часов назад

      И что все советуют Зареме, чем ей надо заниматься?! Боятся конкуренции, вот и отправляют ее на кухню.)) Видимо действительно ее знания футбола на должном уровне.
      И тут на ум приходит мудрая поговорка - когда старый кобель занимается гигиеной своих причиндалов, то нет-нет, да и вспомнится бурная молодость, и тявкнет от нахлынувших воспоминаний.))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +10363

      playsh 12 часов назад

      "Кругом бывший", езжай в свою Осетию,занимайся там домашним хозяйством.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12524

      NewLife 12 часов назад

      Когда новостей нет, вытаскивают какие-то мумии в каких-то блогах и подают для чтения на Бомбардире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20272

      JTherry 13 часов назад

      куда бы послала этого пса Меркель, будучи канцлером Германии..?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10363

      playsh > JTherry 12 часов назад

      Как минимум в анус.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      aaaaahhhh 13 часов назад

      Это тот, кто Аланию на запчасти разобрал?: .... Тогда конечно:))

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