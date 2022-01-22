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  • Газзаев – о Зареме в «Спартаке»: «Женщина должна заниматься домашними вопросами»

Газзаев – о Зареме в «Спартаке»: «Женщина должна заниматься домашними вопросами»

22 января 2022, 23:16
16

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев недоволен, что «Спартаком» негласно управляет жена владельца Леонида Федуна Зарема Салихова. Газзаев предложил ей заняться домашним хозяйством.

– Зарема Салихова сейчас, по сути, главный человек в «Спартаке».

– Ну мы видим и результат. Я не удовлетворен. Женщина должна заниматься домашними вопросами.

  • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
  • Салихова живет с Федуном более 14 лет.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Газзаев: «У Акинфеева было предложение от «Манчестер Юнайтед», но Игорь – настоящий патриот»

Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1642882938
Она и занимается, Спартак - это её дом. Хозяин в доме никудышный, поэтому все вопросы ведёт хозяйка.
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aaaaahhhh
1642884210
Это тот, кто Аланию на запчасти разобрал?: .... Тогда конечно:))
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JTherry
1642884824
куда бы послала этого пса Меркель, будучи канцлером Германии..?)
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NewLife
1642887049
Когда новостей нет, вытаскивают какие-то мумии в каких-то блогах и подают для чтения на Бомбардире.
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Plyash
1642888509
"Кругом бывший", езжай в свою Осетию,занимайся там домашним хозяйством.
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ivany4
1642889117
И что все советуют Зареме, чем ей надо заниматься?! Боятся конкуренции, вот и отправляют ее на кухню.)) Видимо действительно ее знания футбола на должном уровне. И тут на ум приходит мудрая поговорка - когда старый кобель занимается гигиеной своих причиндалов, то нет-нет, да и вспомнится бурная молодость, и тявкнет от нахлынувших воспоминаний.))
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portero
1642890737
Что депутат Газаев скажет про Аланию???
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pele1981
1642907347
Полностью согласен! Место бабе на кухне)))
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slavа0508
1642937567
Правильно , кухня , постель , памперсы ,,,,
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Hektor 84
1643202200
Конечно и псам в Думе нечего делать
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