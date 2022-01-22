Газзаев – о Зареме в «Спартаке»: «Женщина должна заниматься домашними вопросами»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев недоволен, что «Спартаком» негласно управляет жена владельца Леонида Федуна Зарема Салихова. Газзаев предложил ей заняться домашним хозяйством.

– Зарема Салихова сейчас, по сути, главный человек в «Спартаке».

– Ну мы видим и результат. Я не удовлетворен. Женщина должна заниматься домашними вопросами.

Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

Салихова живет с Федуном более 14 лет.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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