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    Альварес близок к переходу в «Манчестер Сити» за 16 миллионов. Он лучший бомбардир чемпионата Аргентины

    Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    Английский клуб уверен, что закроет сделку в ближайшие дни. За 21-летнего футболиста заплатят 16 миллионов евро плюс бонусы.

    При этом до лета форвард может остаться в нынешней команде.

    • Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
    • Он забил 18 голов в 20 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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