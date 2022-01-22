Альварес близок к переходу в «Манчестер Сити» за 16 миллионов. Он лучший бомбардир чемпионата Аргентины

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Английский клуб уверен, что закроет сделку в ближайшие дни. За 21-летнего футболиста заплатят 16 миллионов евро плюс бонусы.

При этом до лета форвард может остаться в нынешней команде.

Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.

Он забил 18 голов в 20 матчах.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого