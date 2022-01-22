Альварес близок к переходу в «Манчестер Сити» за 16 миллионов. Он лучший бомбардир чемпионата Аргентины

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Английский клуб уверен, что закроет сделку в ближайшие дни. За 21-летнего футболиста заплатят 16 миллионов евро плюс бонусы.
При этом до лета форвард может остаться в нынешней команде.
- Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
- Он забил 18 голов в 20 матчах.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо