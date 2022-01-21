«Болонья» избежала технического поражения за неявку на игру с «Интером». Миланцы подадут апелляцию

Зачем переносить игры, которые и переносить не куда.
Футбольные власти Италии постановили, что матч «Интер» – «Болонья», намеченный на 6 января, будет сыгран в другую дату. Команда Синиши Михайловича избежала технического поражения за неявку.
«Интер» подаст апелляцию с требованием все-таки присудить себе технические три очка.
- «Болонья» не явилась из-за карантина по коронавирусу.
- «Интер» лидирует в таблице.
- «Болонья» занимает 13-е место.
«Болонья» не явилась на матч с «Интером» из-за коронавируса. Клубу могут зачитать техническое поражение