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    «Болонья» избежала технического поражения за неявку на игру с «Интером». Миланцы подадут апелляцию

    Футбольные власти Италии постановили, что матч «Интер»«Болонья», намеченный на 6 января, будет сыгран в другую дату. Команда Синиши Михайловича избежала технического поражения за неявку.

    «Интер» подаст апелляцию с требованием все-таки присудить себе технические три очка.

    • «Болонья» не явилась из-за карантина по коронавирусу.
    • «Интер» лидирует в таблице.
    • «Болонья» занимает 13-е место.

    «Болонья» не явилась на матч с «Интером» из-за коронавируса. Клубу могут зачитать техническое поражение

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    21.01.2022 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 2 часа назад

      Зачем переносить игры, которые и переносить не куда.

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