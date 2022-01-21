«Болонья» избежала технического поражения за неявку на игру с «Интером». Миланцы подадут апелляцию

Футбольные власти Италии постановили, что матч «Интер» – «Болонья», намеченный на 6 января, будет сыгран в другую дату. Команда Синиши Михайловича избежала технического поражения за неявку.

«Интер» подаст апелляцию с требованием все-таки присудить себе технические три очка.

«Болонья» не явилась из-за карантина по коронавирусу.

«Интер» лидирует в таблице.

«Болонья» занимает 13-е место.

«Болонья» не явилась на матч с «Интером» из-за коронавируса. Клубу могут зачитать техническое поражение