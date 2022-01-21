Язиджи сегодня прилетит на сбор ЦСКА

Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, рассказал, когда игрок присоединится к московской команде.

«Изначально Юсуф должен был присоединиться к ЦСКА в четверг. Но в итоге прилетит в Испанию лишь сегодня – 21 января», – сказал агент.

ЦСКА арендовал турка у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.

Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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