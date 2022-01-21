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    Язиджи сегодня прилетит на сбор ЦСКА

    Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, рассказал, когда игрок присоединится к московской команде.

    «Изначально Юсуф должен был присоединиться к ЦСКА в четверг. Но в итоге прилетит в Испанию лишь сегодня – 21 января», – сказал агент.

    • ЦСКА арендовал турка у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2022 13:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      zafo83 11 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 11 часов назад

      Уже там, а ты долго спишь.

      0
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      Рейтинг: +438

      CSKA №1 11 часов назад

      Ок

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