Язиджи сегодня прилетит на сбор ЦСКА

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, рассказал, когда игрок присоединится к московской команде.
«Изначально Юсуф должен был присоединиться к ЦСКА в четверг. Но в итоге прилетит в Испанию лишь сегодня – 21 января», – сказал агент.
- ЦСКА арендовал турка у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
- Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.
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