«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с 35-летним Льорисом

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис продлил контракт с лондонским клубом.
Новое соглашение с 35-летним французом рассчитано до лета 2024 года.
- Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года.
- В этом сезоне француз провел 22 матча за «Тоттенхэм», пропустил 27 мячей.
- Сообщалось, что вратарем интересуется «Ницца».
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Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»