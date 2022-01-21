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    «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с 35-летним Льорисом

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис продлил контракт с лондонским клубом.

    Новое соглашение с 35-летним французом рассчитано до лета 2024 года.

    • Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года.
    • В этом сезоне француз провел 22 матча за «Тоттенхэм», пропустил 27 мячей.
    • Сообщалось, что вратарем интересуется «Ницца».

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    Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»

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    21.01.2022 12:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 9 часов назад

      10 лет с командой, преданный Уго, молодец. Вот и благодарность от самого клуба подоспела.

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