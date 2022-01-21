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    Габулов: «Кокорин сказал, что в «Фиорентине» на него не рассчитывают»

    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

    – Мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства.

    Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить за считанные минуты.

    И стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа – это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования.

    На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или еще какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.

    – Не было мысли пригласить Кокорина в «Химки»?

    – Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы «Фиорентина» рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане.

    Чтобы были готовность и желание самого Кокорина выступать за «Химки». Пока этой темы нет на повестке дня.

    • В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.
    • За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 08:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Габулов поди пошел по стопам пса газзаева. Приходит команды разваливать и помогать бабло пилить.

      0
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      Рейтинг: +666

      Soccerdealer63 13 часов назад

      Кто-нибудь млжет сказать, что такое "возможности Кокорина в плане профессионализма"?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      3meeeD 16 часов назад

      Да он врринципе на..й её кому не нужен

      1
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      Рейтинг: +751

      Untitled-1 16 часов назад

      Гениальный трансферный успех! Гениальный трансферный успех Спартака!

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      Рейтинг: +11446

      Fusballer > Untitled-1 15 часов назад

      Спартак иногда умеет удивлять.

      0
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      Рейтинг: +81

      Borzini > Fusballer 11 часов назад

      Конечно, одно уйло в стрингах, а фанаты сриптаковские облизались на фото, и пошли дружно обсуждать Дзюбу. В свинарнике только и могут удивлять, только нормально ничего не умеют делать.

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