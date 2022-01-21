Габулов: «Кокорин сказал, что в «Фиорентине» на него не рассчитывают»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

– Мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства.

Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить за считанные минуты.

И стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа – это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования.

На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или еще какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.

– Не было мысли пригласить Кокорина в «Химки»?

– Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы «Фиорентина» рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане.

Чтобы были готовность и желание самого Кокорина выступать за «Химки». Пока этой темы нет на повестке дня.

В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.

За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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