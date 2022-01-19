Рангник: «Даже если Погба мотивирован для нового клуба, почему мне не ставить его в состав?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не исключает, что полузащитник Поль Погба вскоре сменит клуб. Летом он станет свободным агентом.

«Погба в максимальной форме, хочет показать себя всему миру. Даже если это для того, чтобы показать себя для нового клуба, почему мне не ставить его в состав? Он очень мотивирован», – сказал Рангник.