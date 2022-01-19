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    Рангник: «Даже если Погба мотивирован для нового клуба, почему мне не ставить его в состав?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не исключает, что полузащитник Поль Погба вскоре сменит клуб. Летом он станет свободным агентом.

    «Погба в максимальной форме, хочет показать себя всему миру. Даже если это для того, чтобы показать себя для нового клуба, почему мне не ставить его в состав? Он очень мотивирован», – сказал Рангник.

    • Переговоры по Погба ведет «ПСЖ».
    • В сезоне АПЛ у Погба 9 игр, 7 голевых пасов.
    • Рангник летом перейдет на должность консультанта клуба.

    Источник: твиттер Лаури Уайтвелла

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    19.01.2022 11:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1554

      Maxi_7 19 января, 12:27

      Может быть потому, что это ленивая задница, для которой важны только, понты, стрижки и инстаграм и которая заруинит всё на поле, отрабатывая в защите лёгкой трусцой? Не? Ну ладно, ставь тогда)

      1
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      Рейтинг: +11387

      DeStar > Maxi_7 19 января, 16:53

      это да, но иногда у него хорошо получается. но редко. А учитывая результаты МЮ -.. погба в старте вряд ли навредит

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