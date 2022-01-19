Фомин: «На играх на «ВТБ Арене» испытываю настоящий кайф»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил фанатов команды. Он кайфует от их поддержки на «ВТБ Арене».

– В чeм главная причина прогресса команды по сравнению с прошлым сезоном?

– В первую очередь, появилась уверенность в своих силах, плюс новички хорошие пришли. Вдобавок мы стали более сыгранной командой. Так что это комплекс причин.

И отдельно хотел бы отметить наших болельщиков. В каждом матче получаю огромное удовольствие от их поддержки. На домашних играх испытываю настоящий кайф. При таких болельщиках нельзя не выкладываться на сто процентов.