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    Фомин: «На играх на «ВТБ Арене» испытываю настоящий кайф»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил фанатов команды. Он кайфует от их поддержки на «ВТБ Арене».

    – В чeм главная причина прогресса команды по сравнению с прошлым сезоном?

    – В первую очередь, появилась уверенность в своих силах, плюс новички хорошие пришли. Вдобавок мы стали более сыгранной командой. Так что это комплекс причин.

    И отдельно хотел бы отметить наших болельщиков. В каждом матче получаю огромное удовольствие от их поддержки. На домашних играх испытываю настоящий кайф. При таких болельщиках нельзя не выкладываться на сто процентов.

    • Фомин может уехать в АПЛ.
    • Он провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
    • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    19.01.2022 10:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9049

      "supermax" 19 января, 11:31

      С красным цветом как? Тоже разногласия с детства?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 11:19

      А как кайфуют простые жители России, которым тогда после строек всех этих стадионов пенсионный возраст повысили и налоги, ты даже не представляешь...

      2
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