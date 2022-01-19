Фомин: «На играх на «ВТБ Арене» испытываю настоящий кайф»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил фанатов команды. Он кайфует от их поддержки на «ВТБ Арене».
– В чeм главная причина прогресса команды по сравнению с прошлым сезоном?
– В первую очередь, появилась уверенность в своих силах, плюс новички хорошие пришли. Вдобавок мы стали более сыгранной командой. Так что это комплекс причин.
И отдельно хотел бы отметить наших болельщиков. В каждом матче получаю огромное удовольствие от их поддержки. На домашних играх испытываю настоящий кайф. При таких болельщиках нельзя не выкладываться на сто процентов.
- Фомин может уехать в АПЛ.
- Он провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
- Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
Источник: официальный сайт «Динамо»