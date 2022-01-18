Рангник уладил конфликт с Марсьялем: «Провели личный разговор. Теперь вопрос решен»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник сообщил, что он уладил конфликт с нападающим Антони Марсьялем.

Ранее 26-летний француз опроверг слова тренера о своем нежелании ехать на матч против «Астон Виллы» (2:2).

«В воскресенье у меня был личный разговор с ним о том, что произошло, как я видел всю ситуацию в целом. Теперь этот вопрос решен.

Он не тренировался вчера и позавчера. Вероятно, он будет тренироваться сегодня, и после тренировки я решу, попадет ли он в состав на матч с «Брентфордом», – сказал Рангник.