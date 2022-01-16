Марсьяль: «Я не захотел ехать на игру с «Астон Виллой»? Такого не было»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слова главного тренера Ральфа Рангника о своем нежелании ехать на последний матч. Он был накануне против «Астон Виллы» (2:2).

«Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам», – заверил француз.

Марсьяль хочет покинуть клуб, пишет инсайдер Фабрицио Романо .

. «Манчестер Юнайтед» требует денег за аренду игрока и полную выплату его зарплаты.

На футболиста претендует «Ньюкасл».

Рангник: «Марсьяль не захотел ехать на матч с «Астон Виллой»