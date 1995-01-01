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    Марсьяль: «Я не захотел ехать на игру с «Астон Виллой»? Такого не было»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слова главного тренера Ральфа Рангника о своем нежелании ехать на последний матч. Он был накануне против «Астон Виллы» (2:2).

    «Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам», – заверил француз.

    • Марсьяль хочет покинуть клуб, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
    • «Манчестер Юнайтед» требует денег за аренду игрока и полную выплату его зарплаты.
    • На футболиста претендует «Ньюкасл».

    Рангник: «Марсьяль не захотел ехать на матч с «Астон Виллой»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 1 час назад

      Рангник начинает сурьезные конфликты накручивать, эдак этот "чудо" тренер не дотянет и заявленные полгода...

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