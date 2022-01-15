Рангник: «Марсьяль не захотел ехать на матч с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил отсутствие форварда Антони Марсьяля в заявке на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2). Игрок отказался ехать на выезд.

«Он не хотел быть в составе. Он был бы в заявке в обычном режиме, но не захотел, поэтому не поехал с нами в Бирмингем», – сказал немец.