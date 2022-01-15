Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Рангник: «Марсьяль не захотел ехать на матч с «Астон Виллой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил отсутствие форварда Антони Марсьяля в заявке на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2). Игрок отказался ехать на выезд.

    «Он не хотел быть в составе. Он был бы в заявке в обычном режиме, но не захотел, поэтому не поехал с нами в Бирмингем», – сказал немец.

    • Марсьяль хочет покинуть клуб, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
    • «Манчестер Юнайтед» требует денег за аренду игрока и полную выплату его зарплаты.
    • На футболиста претендует «Ньюкасл».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2022 23:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92960
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru