Рангник: «Марсьяль не захотел ехать на матч с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил отсутствие форварда Антони Марсьяля в заявке на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2). Игрок отказался ехать на выезд.
«Он не хотел быть в составе. Он был бы в заявке в обычном режиме, но не захотел, поэтому не поехал с нами в Бирмингем», – сказал немец.
- Марсьяль хочет покинуть клуб, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
- «Манчестер Юнайтед» требует денег за аренду игрока и полную выплату его зарплаты.
- На футболиста претендует «Ньюкасл».
Источник: твиттер Фабрицио Романо