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    Суперкубок Испании. «Реал» победил «Атлетик» и выиграл турнир

    «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании обыграл со счетом 2:0 «Атлетик». Голы забили Лука Модрич и Карим Бензема.

    В концовке встречи нападающий «Атлетика» Рауль Гарсия не забил пенальти – удар отбил Тибо Куртуа.

    «Реал выиграл турнир.

    Испания. Суперкубок. Финал

    Реал – Атлетик – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Модрич, 38; 2:0 – Бензема, 52 (с пенальти).

    Удаления: Милитао, 87 – нет.

    Незабитый пенальти: Гарсия, 89.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир

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    16.01.2022 23:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4261

      FENIX-SL 19 минут назад

      с легкой победой
      такое ощущение что Папа Карло просто отыгрывает определенные моменты, схемы
      сегодня играли в основном через правый фланг, Вини вообще не брал игру на себя, но отлично отрабатывал все равно
      зато сколько Родриго пахать пришлось в атаке огого

      предполагаю что Реал хочет сотворить чудо в ЛЧ и реально работает над этим

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      Рейтинг: +11381

      DeStar > FENIX-SL 6 минут назад

      бильбао не дураки, матчи смотрят а уже с барсой так и подавно.
      1. Играть от обороны, не терять мяч на своей половине и тем самым лишить реала любых контратак
      2. Закрыть левый фланг - т.е закрыть вини
      3. не давать бензема получать пасы
      Итог - левый фланг ничего не делал, потому что закрыт, бензема с мячом встречался порой в центре поля. естествено у бильбао сил не хватает на всех, потому васкес и родриго тащили

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