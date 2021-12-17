Суперкубок Испании. «Реал» победил «Атлетик» и выиграл турнир

с легкой победой
такое ощущение что Папа Карло просто отыгрывает определенные моменты, схемы
сегодня играли в основном через правый фланг, Вини вообще не брал игру на себя, но отлично отрабатывал все равно
зато сколько Родриго пахать пришлось в атаке огого
предполагаю что Реал хочет сотворить чудо в ЛЧ и реально работает над этим
«Реал» в финальном матче Суперкубка Испании обыграл со счетом 2:0 «Атлетик». Голы забили Лука Модрич и Карим Бензема.
В концовке встречи нападающий «Атлетика» Рауль Гарсия не забил пенальти – удар отбил Тибо Куртуа.
«Реал выиграл турнир.
Испания. Суперкубок. Финал
Голы: 1:0 – Модрич, 38; 2:0 – Бензема, 52 (с пенальти).
Удаления: Милитао, 87 – нет.
Незабитый пенальти: Гарсия, 89.