«Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)

«Барселона» определилась с будущим нападающего Усмана Дембеле. Клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом. Переговоры закончились.

Более того, «Барселона» уведомила игрока, что больше за клуб он не сыграет.

«Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.

Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

хочет, чтобы Дембеле остался. Продление Дембеле обошлось бы «Барселоне» в 240 миллионов евро.

Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)