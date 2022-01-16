«Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)

«Барселона» определилась с будущим нападающего Усмана Дембеле. Клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом. Переговоры закончились.
Более того, «Барселона» уведомила игрока, что больше за клуб он не сыграет.
- «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.
- Продление Дембеле обошлось бы «Барселоне» в 240 миллионов евро.
Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»
«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)
Источник: твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.