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  • «Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)

«Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)

16 января 2022, 12:26
10

«Барселона» определилась с будущим нападающего Усмана Дембеле. Клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом. Переговоры закончились.

Более того, «Барселона» уведомила игрока, что больше за клуб он не сыграет.

  • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
  • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.
  • Продление Дембеле обошлось бы «Барселоне» в 240 миллионов евро.

Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)

Источник: твиттер Жерара Ромеро

Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Дембеле Усман
Комментарии (10)
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pele1981
1642327053
Класс! Вот так и надо поступать с такими игрочишками!))
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subbotaspartak
1642330471
Дембеле на дембель е...
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PNZ1985
1642330930
Обычный *****, что он себе позволяет!)
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Ганнибал Лектор
1642331099
Да, что-то этот гражданин о себе возомнил. Лучше возьмите у Зенита Азмуна - гораздо дешевле обойдется
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хряк СМ
1642331893
Мартыхаи оху..ели на кол его!
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Lipatoff
1642332276
На банке теперь будет сидеть до конца сезона
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ЖивиФутболом
1642334139
да ему пох, он уже заработал себе безбедную жизнь
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3meeeD
1642336729
За 105 покупала. Бомбардир снова выдумывает
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ВетеR
1642343412
Наглый обезьян получил по заслугам
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Ron09
1642427262
А что вы хотели от игрока который бойкотировал тренировки в Дортмунде чтобы перейти к вам
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