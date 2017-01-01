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    «Барселона» уведомила Дембеле, что он больше не сыграет за клуб (Жерар Ромеро)

    «Барселона» определилась с будущим нападающего Усмана Дембеле. Клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом. Переговоры закончились.

    Более того, «Барселона» уведомила игрока, что больше за клуб он не сыграет.

    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.
    • Продление Дембеле обошлось бы «Барселоне» в 240 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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