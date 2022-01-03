Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал переговоры клуба с Усманом Дембеле о продлении контракта.

«Ведем переговоры с окружением Дембеле уже пять месяцев. Они знают, позицию «Барсы» – мы хотим, чтобы Усман остался. У них есть предложение о продлении контракта.

Больше откладывать нельзя. Они знают все возможные сценарии, и мы ждем окончательного ответа с их стороны», – сказал Алемани.

«Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.

Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.

Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)