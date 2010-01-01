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    Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

    Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал переговоры клуба с Усманом Дембеле о продлении контракта.

    «Ведем переговоры с окружением Дембеле уже пять месяцев. Они знают, позицию «Барсы» – мы хотим, чтобы Усман остался. У них есть предложение о продлении контракта.

    Больше откладывать нельзя. Они знают все возможные сценарии, и мы ждем окончательного ответа с их стороны», – сказал Алемани.

    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
    • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

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    Источник: Sport.es

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