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    Продление Дембеле обойдется «Барселоне» в 240 миллионов

    Стали известны требования форварда «Барселоны» Усмана Дембеле по новому контракту. Нынешний истекает летом.

    Сторона игрока просит пятилетнее соглашение с общей зарплатой 200 миллионов евро, 20-миллионый бонус агенту и 20-миллионный бонус за подпись. Итого продление Дембеле обойдется каталонцам в 240 миллионов.

    • «Барселона» сомневается, что может выполнить условия Дембеле.
    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

    Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

    «Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 48 минут назад

      опупевшие от жадности игрочишки, нах такие нужны. не отбивает они эти деньги.....

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