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Продление Дембеле обойдется «Барселоне» в 240 миллионов

16 января 2022, 11:48
8

Стали известны требования форварда «Барселоны» Усмана Дембеле по новому контракту. Нынешний истекает летом.

Сторона игрока просит пятилетнее соглашение с общей зарплатой 200 миллионов евро, 20-миллионый бонус агенту и 20-миллионный бонус за подпись. Итого продление Дембеле обойдется каталонцам в 240 миллионов.

  • «Барселона» сомневается, что может выполнить условия Дембеле.
  • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
  • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)

Источник: твиттер Жерара Ромеро

Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Дембеле Усман
Комментарии (8)
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portero
1642323465
опупевшие от жадности игрочишки, нах такие нужны. не отбивает они эти деньги.....
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DemSerg
1642326569
на 240 лямов в бразилии можно подписать 10 приличных напов
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Hala Madrid
1642326756
Токсичный пример Месси или собственная наглость?)
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pele1981
1642326997
А вот и новая звезда величия появилась)))
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subbotaspartak
1642331296
На дембель Дембеле или прапором в СКА Хабаровск
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Lipatoff
1642332221
Вот же кукараче
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Hektor 84
1642362274
Нах он им нужен?
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