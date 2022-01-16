Продление Дембеле обойдется «Барселоне» в 240 миллионов

Стали известны требования форварда «Барселоны» Усмана Дембеле по новому контракту. Нынешний истекает летом.

Сторона игрока просит пятилетнее соглашение с общей зарплатой 200 миллионов евро, 20-миллионый бонус агенту и 20-миллионный бонус за подпись. Итого продление Дембеле обойдется каталонцам в 240 миллионов.

«Барселона» сомневается, что может выполнить условия Дембеле.

«Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.

Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

Директор «Барселоны»: «Пять месяцев ведем переговоры о продлении контракта с Дембеле. Больше откладывать нельзя»

«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)