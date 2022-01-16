Коутиньо понадобилось 8 матчей, чтобы сделать 1-е результативное действие против «МЮ» в АПЛ

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо накануне забил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (2:2). Это его первое результативное действие против манчестерцев в лиге.

Всего Коутиньо провел против «МЮ» в АПЛ восемь матчей.

«Астон Вилла» – 3-й клуб, в составе которого Коутиньо забил Давиду Де Хеа .

. В матче с «МЮ» он не только забил, но и поучаствовал в другой голевой атаке бирмингемцев.

Ранее Коутиньо выступал в АПЛ за «Ливерпуль».

Коутиньо: «Мне не хватало таких игр, как с «МЮ», я скучал по АПЛ»