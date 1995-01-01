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    Коутиньо понадобилось 8 матчей, чтобы сделать 1-е результативное действие против «МЮ» в АПЛ

    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо накануне забил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (2:2). Это его первое результативное действие против манчестерцев в лиге.

    Всего Коутиньо провел против «МЮ» в АПЛ восемь матчей.

    • «Астон Вилла» – 3-й клуб, в составе которого Коутиньо забил Давиду Де Хеа.
    • В матче с «МЮ» он не только забил, но и поучаствовал в другой голевой атаке бирмингемцев.
    • Ранее Коутиньо выступал в АПЛ за «Ливерпуль».

    Коутиньо: «Мне не хватало таких игр, как с «МЮ», я скучал по АПЛ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 36 минут назад

      О как перевернуть всё можно , дебютную игру за команду сделать восьмой..

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