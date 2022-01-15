Коутиньо: «Мне не хватало таких игр, как с «МЮ», я скучал по АПЛ»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебют за команду. Он забил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (2:2).
«Таких игр мне не хватало, я скучал по АПЛ. Рад быть в «Астон Вилле». Хорошее начало. Мы верили в себя до конца.
Я нервничал. Теперь хочу усердно работать, чтобы набрать форму», – сказал Коутиньо.
- Бразилец арендован до лета.
- В матче с «МЮ» он не только забил, но и поучаствовал в другой голевой атаке бирмингемцев.
- Ранее Коутиньо выступал в АПЛ за «Ливерпуль».
Источник: ВВС