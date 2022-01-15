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    Коутиньо: «Мне не хватало таких игр, как с «МЮ», я скучал по АПЛ»

    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебют за команду. Он забил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (2:2).

    «Таких игр мне не хватало, я скучал по АПЛ. Рад быть в «Астон Вилле». Хорошее начало. Мы верили в себя до конца.

    Я нервничал. Теперь хочу усердно работать, чтобы набрать форму», – сказал Коутиньо.

    • Бразилец арендован до лета.
    • В матче с «МЮ» он не только забил, но и поучаствовал в другой голевой атаке бирмингемцев.
    • Ранее Коутиньо выступал в АПЛ за «Ливерпуль».

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    Источник: ВВС

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    15.01.2022 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      СуперПАВ9 44 минуты назад

      Каутинье молочага давай продолжай в том же духе))))

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