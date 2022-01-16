«Астон Вилла» – о первом матче Коутиньо: «Дебют мечты»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо дебютировал за клуб. Он поучаствовал в обеих голевых атаках против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Дебют мечты», – написала пресс-служба бирмингемцев.
- В игре против «МЮ» Коутиньо вышел на замену во 2-м тайме.
- Бразилец арендован до лета у «Барселоны».
- Ранее Коутиньо выступал в АПЛ за «Ливерпуль».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Коутиньо: «Мне не хватало таких игр, как с «МЮ», я скучал по АПЛ»
Источник: твиттер «Астон Виллы»