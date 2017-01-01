АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой» вел к 77-й минуте 2:0, но сыграл вничью. Коутиньо забил

40 млн пожалуйста за него отдайте, готовы продать))) p.s. Рангник это рагнарёк
«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ. Команда Стивена Джеррарда ушла с 0:2 к 77-й минуте.
У «Астон Виллы» дебютировал арендованный у «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он вышел на замену на 68-й минуте и забил.
Бруну Фернандеш оформил дубль в выездном матче впервые с 2020 года. В последних пяти матчах АПЛ против «Астон Виллы» португалец забил пять голов.
Джейкоб Рэмзи впервые забил в АПЛ на «Вилла Парк». Он поучаствовал в обоих голах.
Англия. АПЛ. 22-й тур
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Фернандеш, 6; 0:2 – Фернандеш, 67; 1:2 – Рэмзи, 77; 2:2 – Коутиньо, 82.
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