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    Фарке: «Благодарен Галицкому за доверие. С нетерпением жду знакомства с командой»

    Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке прокомментировал назначение в российский клуб.

    «Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее.

    Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой.

    Большое преимущество, конечно, в том, чтоб РПЛ стартует в конце февраля – это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель.

    По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров (игра с «Локомотивом» – прим. «Бомбардира»). Идеальное начало!» – сказал Фарке.

    • Последним клубом Фарке был «Норвич».
    • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
    • Фарке – первый нерусскоязычный тренер в истории «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +955

      Форвард 79 23 минуты назад

      Мы с нетерпением ждем знакомства с командой.
      Особенно его помощник Домогалло, ждёт не дождётся))

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