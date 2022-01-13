Фарке: «Благодарен Галицкому за доверие. С нетерпением жду знакомства с командой»

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке прокомментировал назначение в российский клуб.
«Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее.
Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой.
Большое преимущество, конечно, в том, чтоб РПЛ стартует в конце февраля – это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель.
По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров (игра с «Локомотивом» – прим. «Бомбардира»). Идеальное начало!» – сказал Фарке.
- Последним клубом Фарке был «Норвич».
- Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
- Фарке – первый нерусскоязычный тренер в истории «Краснодара».