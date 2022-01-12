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    Смолов провел первую тренировку после возвращения в «Динамо»

    «Динамо» провело первую тренировку на сборе в Катаре. В ней участвовал нападающий Федор Смолов.

    Это первая тренировка Смолова в клубе после возвращения из «Локомотива».

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

    Смолов: «За «Динамо» сейчас все следят и все радуются. Постараюсь компенсировать все моменты, которые не получались раньше»

    «Динамо» представило Смолова в образе Гарри Поттера

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    Источник: твиттер «Динамо»

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