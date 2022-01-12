Смолов провел первую тренировку после возвращения в «Динамо»

«Динамо» провело первую тренировку на сборе в Катаре. В ней участвовал нападающий Федор Смолов.
Это первая тренировка Смолова в клубе после возвращения из «Локомотива».
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
Первая тренировка после возвращенияНастроение #ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/YVz8sXpMFL— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Смолов: «За «Динамо» сейчас все следят и все радуются. Постараюсь компенсировать все моменты, которые не получались раньше»
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