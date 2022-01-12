«Химки»: «Рассматриваем вариант, что Жирков войдeт в управление клуба после завершения карьеры»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков сообщил, что защитник Юрий Жирков может остаться в подмосковном клубе после завершения карьеры.

«Если всe будет хорошо, готовы и дальше сотрудничать с ним. А после завершения карьеры рассматриваем вариант, что Юрий войдeт в управление клуба», – сказал Терюшков.

Жиркову – 38.

Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1»