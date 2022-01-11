Гендиректор «Зенита» – о покупке Сергеева: «Бьют не по паспорту, а по физиономии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга купил нападающего Ивана Сергеева.

«Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне.

Результативность, работоспособность, разносторонность, что, не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака. И, в частности, нашло отражение в вызове Ивана в национальную сборную.

Паспорт? При нынешнем лимите хорошие российские игроки особенно дефицитны, но в конечном итоге «бьют не по паспорту, а по физиономии», – сказал Медведев.

Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.

Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

Агент Лунева: «Перейдя в «Зенит», Сергеев убил свою мечту. Он хотел играть в Европе»