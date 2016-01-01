Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Гендиректор «Зенита» – о покупке Сергеева: «Бьют не по паспорту, а по физиономии»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга купил нападающего Ивана Сергеева.

    «Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне.

    Результативность, работоспособность, разносторонность, что, не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака. И, в частности, нашло отражение в вызове Ивана в национальную сборную.

    Паспорт? При нынешнем лимите хорошие российские игроки особенно дефицитны, но в конечном итоге «бьют не по паспорту, а по физиономии», – сказал Медведев.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.
    • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

    Агент Лунева: «Перейдя в «Зенит», Сергеев убил свою мечту. Он хотел играть в Европе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56317

      portero 27 минут назад

      Медведев думает что он еще в хоккее или в боксе, странные параллели проводит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14454

      KLIM777 43 минуты назад

      зубы ему не забудьте сделать, ведь через пару сезонов он отправиться в какой-нибудь Арсенал Тула

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12299

      NewLife 1 час назад

      Что хотел сказать этой фразой, мудила ? Он знает, что эта фраза из старого еврейского анекдота про погромы ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22729

      bset > NewLife 54 минуты назад

      Он даже о футболе ничего не знает, а ты про анекдоты)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92875
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68461
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru