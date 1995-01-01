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    Гончаренко уволили из «Краснодара» после конфликта с гендиректором клуба Хашигом («РБ-Спорт»)

    Стало известно, почему «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

    Увольнению белорусского специалиста предшествовал его конфликт с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

    Ссора произошла на следующий день после ухода из «Краснодара» Руслана Зубика, помощника Гончаренко.

    «Да, между сторонами действительно произошел конфликт. В отпуск стороны ушли на негативе. Владелец клуба не мог сразу принять Гончаренко, чтобы уладить вопрос, так как был занят, а затем уже тренер не выходил на связь.

    Гончаренко считал, что после выхода из отпуска они вернутся к этому вопросу и решат данный конфликт. Галицкий назначил дедлайн тренеру, он ему не ответил, и поэтому владелец принял такое решение – уволить его.

    Галицкий хотел узнать видение Гончаренко на возникший конфликт, но ответа не дождался. Все говорит о том, что отставка точно не планировалась, так как у команды до сих пор нет главного тренера», – сообщил источник «РБ-Спорт».

    • «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

    Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19853

      JTherry 19 минут назад

      "Ссора произошла на следующий день после ухода из «Краснодара» Руслана Зубика..."
      ...но никто не говорит, почему уволили Зубика, возможно, из-за этого причина ссоры Хашига с Гончаренко...

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      Рейтинг: +406

      gunstilzit 33 минуты назад

      а затем уже тренер не выходил на связь.

      Сказал бы батарея села или телефон отжали)))

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