Гончаренко уволили из «Краснодара» после конфликта с гендиректором клуба Хашигом («РБ-Спорт»)

Стало известно, почему «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

Увольнению белорусского специалиста предшествовал его конфликт с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

Ссора произошла на следующий день после ухода из «Краснодара» Руслана Зубика, помощника Гончаренко.

«Да, между сторонами действительно произошел конфликт. В отпуск стороны ушли на негативе. Владелец клуба не мог сразу принять Гончаренко, чтобы уладить вопрос, так как был занят, а затем уже тренер не выходил на связь.

Гончаренко считал, что после выхода из отпуска они вернутся к этому вопросу и решат данный конфликт. Галицкий назначил дедлайн тренеру, он ему не ответил, и поэтому владелец принял такое решение – уволить его.

Галицкий хотел узнать видение Гончаренко на возникший конфликт, но ответа не дождался. Все говорит о том, что отставка точно не планировалась, так как у команды до сих пор нет главного тренера», – сообщил источник «РБ-Спорт».

«Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.

Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»