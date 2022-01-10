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  • Гончаренко уволили из «Краснодара» после конфликта с гендиректором клуба Хашигом («РБ-Спорт»)

Гончаренко уволили из «Краснодара» после конфликта с гендиректором клуба Хашигом («РБ-Спорт»)

10 января 2022, 20:40
4

Стало известно, почему «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

Увольнению белорусского специалиста предшествовал его конфликт с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

Ссора произошла на следующий день после ухода из «Краснодара» Руслана Зубика, помощника Гончаренко.

«Да, между сторонами действительно произошел конфликт. В отпуск стороны ушли на негативе. Владелец клуба не мог сразу принять Гончаренко, чтобы уладить вопрос, так как был занят, а затем уже тренер не выходил на связь.

Гончаренко считал, что после выхода из отпуска они вернутся к этому вопросу и решат данный конфликт. Галицкий назначил дедлайн тренеру, он ему не ответил, и поэтому владелец принял такое решение – уволить его.

Галицкий хотел узнать видение Гончаренко на возникший конфликт, но ответа не дождался. Все говорит о том, что отставка точно не планировалась, так как у команды до сих пор нет главного тренера», – сообщил источник «РБ-Спорт».

  • «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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gunstilzit
1641837370
а затем уже тренер не выходил на связь. Сказал бы батарея села или телефон отжали)))
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JTherry
1641838191
"Ссора произошла на следующий день после ухода из «Краснодара» Руслана Зубика..." ...но никто не говорит, почему уволили Зубика, возможно, из-за этого причина ссоры Хашига с Гончаренко...
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portero
1641842245
Получается игнорировал хозяина, а не только с Хашигом, хотя эта персона, возможно вносит много негатива в стан Быков....
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Hektor 84
1642008635
Этот хашиг конечно еще тот жучара
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