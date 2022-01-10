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  • Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»

Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»

10 января 2022, 14:45
15

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил с заявлением об уходе из клуба.

«Тeплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века!

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место – это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона.

Успехов всем!» – написал Гончаренко в инстаграме.

  • Гончаренко тренировал «Краснодар» с апреля 2021-го.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
  • Сообщалось, что клуб могут возглавить Фарке, Николич, Мусаев, Кононов, Стукалов и Калешин.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Виктора Гончаренко
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1641815522
Галицкий сам не знает чего хочет и назначит очередного физрука аналога Мусаева, и результата сразу не бывает нужно давать работать минимум сезон для анализа, как дали Шварцу
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the teacher
1641815559
Обиделся похоже Витя, но по факту Краснодар ничего не потерял ))
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Ганнибал Лектор
1641815810
Сам написал, что не хотел услышать своё руководство. Какой дурак после этого пригласит его работать?
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MaxRnD
1641816484
В сторону белорусской границы
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Snek
1641819980
Вообще непонятная отставка у Краснодара. Мусаева, который не отличался стабильностью, терпели годами, а Гончаренко, который и года в команде не проработал выгоняют, при том, что и не сказать бы что всё очень плохо в команде. Результат есть, не плохой, не хороший, какой-то средний, надо было дать больше времени, вот и всё.
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Форвард 79
1641819990
У нас было параллельное движение Т.е. другими словами друг на друга параллельно))
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ЖивиФутболом
1641820861
скажу так, все знают, какой гончий, и серега знал кого приглашал. по этому. косяк за краснодаром, а в остальном виноваты бомжи.
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portero
1641820939
Ну после побега из ЦСКА и возвращения назад, Гончаренко воспринимался странно, уважение точно он потерял, зачем его взяли, в надежде что воскреснет???
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Блямба
1641838131
Терзают смутные сомненья.. может он запойный? Вечно куда-то свалит,не дозвониться до него..ходит гордый и обиженный потом. Попрыгает .попыжится..и.опять свалил.. данунаххх..
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Hektor 84
1642007750
Картафаненко вали на родину!
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