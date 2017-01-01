Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил с заявлением об уходе из клуба.

    «Тeплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века!

    К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

    Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место – это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона.

    Успехов всем!» – написал Гончаренко в инстаграме.

    • Гончаренко тренировал «Краснодар» с апреля 2021-го.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • Сообщалось, что клуб могут возглавить Фарке, Николич, Мусаев, Кононов, Стукалов и Калешин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Виктора Гончаренко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +889

      Форвард 79 9 минут назад

      У нас было параллельное движение
      Т.е. другими словами друг на друга параллельно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3835

      Snek 9 минут назад

      Вообще непонятная отставка у Краснодара. Мусаева, который не отличался стабильностью, терпели годами, а Гончаренко, который и года в команде не проработал выгоняют, при том, что и не сказать бы что всё очень плохо в команде. Результат есть, не плохой, не хороший, какой-то средний, надо было дать больше времени, вот и всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48481

      MaxRnD 1 час назад

      В сторону белорусской границы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5593

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Сам написал, что не хотел услышать своё руководство. Какой дурак после этого пригласит его работать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      the teacher 1 час назад

      Обиделся похоже Витя, но по факту Краснодар ничего не потерял ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      Parham 1 час назад

      Ну так, так так!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13214

      Skull_Boy 1 час назад

      Галицкий сам не знает чего хочет и назначит очередного физрука аналога Мусаева, и результата сразу не бывает нужно давать работать минимум сезон для анализа, как дали Шварцу

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92859
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68454
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru