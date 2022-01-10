Гончаренко: «У нас с руководством «Краснодара» было параллельное движение без желания друг друга услышать»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил с заявлением об уходе из клуба.

«Тeплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века!

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место – это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона.

Успехов всем!» – написал Гончаренко в инстаграме.

Гончаренко тренировал «Краснодар» с апреля 2021-го.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

Сообщалось, что клуб могут возглавить Фарке, Николич, Мусаев, Кононов, Стукалов и Калешин.