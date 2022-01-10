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Главные новости дня. «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом; Миранчук сделал два ассиста, выйдя на замену

10 января 2022, 02:13

Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе», выйдя на замену на 73-й минуте.

Моуринью во второй раз в карьере проиграл, ведя в два мяча. Он провел 1024 матча.

«Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин.

Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов.

«Лион» предложил 3 миллиона за Азмуна. «Зенит» просит 4,5.

«ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом (Sport.es).

Четыре игрока «Спартака-2» отправятся на сбор с первой командой (Metaratings).

Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail).

Каннаваро согласился возглавить сборную Польши (Football Italia).

Четыре клуба Лиги 1 хотят подписать Жиго.

Источник: Бомбардир.ру
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