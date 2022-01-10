Главные новости дня. «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом; Миранчук сделал два ассиста, выйдя на замену

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«Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин.
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Источник: Бомбардир.ру