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    Главные новости дня. «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом; Миранчук сделал два ассиста, выйдя на замену

    Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе», выйдя на замену на 73-й минуте.

    Моуринью во второй раз в карьере проиграл, ведя в два мяча. Он провел 1024 матча.

    «Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин.

    Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов.

    «Лион» предложил 3 миллиона за Азмуна. «Зенит» просит 4,5.

    «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом (Sport.es).

    Четыре игрока «Спартака-2» отправятся на сбор с первой командой (Metaratings).

    Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail).

    Каннаваро согласился возглавить сборную Польши (Football Italia).

    Четыре клуба Лиги 1 хотят подписать Жиго.

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    Источник: Бомбардир.ру

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