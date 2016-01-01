Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail)

он хочет поиграть в ЛЧ, а то и выиграть ее еще раз, но с такой обороной и полузащитой, а точнее хреново поставленной командной игрой ничего такого не светит, а возраст ждать не будет
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряжен ситуацией в команде. Он недоволен как игрой, так и результатами.
В связи с этим португалец провел экстренные кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Роналду допускает уход из клуба.
- Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
- За португальца заплатили 15 миллионов евро.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.
Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)
Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)
11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)