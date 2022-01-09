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  • Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail)

Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail)

9 января 2022, 10:35
14

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряжен ситуацией в команде. Он недоволен как игрой, так и результатами.

В связи с этим португалец провел экстренные кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Роналду допускает уход из клуба.

  • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
  • За португальца заплатили 15 миллионов евро.
  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

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11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (14)
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серега кашин
1641716839
крыса пытается сбежать с тонущего корабля
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111ax
1641717842
он хочет поиграть в ЛЧ, а то и выиграть ее еще раз, но с такой обороной и полузащитой, а точнее хреново поставленной командной игрой ничего такого не светит, а возраст ждать не будет
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Стэнли
1641721768
На пенсию пусть идёт и карлана с собой забирает. Надоели оба до чёртиков.
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pele1981
1641724223
В ПСЖ или МанСити собрался?))))
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jek718875
1641724408
В БАРСЕЛОНУ хочет,кушать не может...
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Axe111
1641725781
Утка
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mutabor0992
1641745292
Трусливый петух(не путать с птицей)!!!
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Soccerdealer63
1641753767
Ниже написали : "...крыса пытается сбежать с тонущего корабля...". Повторяю - С ТОНУЩЕГО КОРАБЛЯ не бегут только идиоты))) И добавляю: Рон настолько уже всё и всем докпзпл, что он, скорее, плывёт не на дырявой посудине МЮ, а рядом - на своей комфортной яхте... И НА ХРЕНА ЕМУ ТОНуТЬ С ЭТИМ ГОВНОВОЗОМ БЕЗ РУЛЕВОГО?)))
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Hektor 84
1641757967
Уход из клуба он обсудил. А как же контрактные обязательства? За него вообще то 15 лямов было заплачено.
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