Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряжен ситуацией в команде. Он недоволен как игрой, так и результатами.

В связи с этим португалец провел экстренные кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Роналду допускает уход из клуба.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».

За португальца заплатили 15 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

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