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    Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряжен ситуацией в команде. Он недоволен как игрой, так и результатами.

    В связи с этим португалец провел экстренные кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Роналду допускает уход из клуба.

    • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
    • За португальца заплатили 15 миллионов евро.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +561

      111ax 25 минут назад

      он хочет поиграть в ЛЧ, а то и выиграть ее еще раз, но с такой обороной и полузащитой, а точнее хреново поставленной командной игрой ничего такого не светит, а возраст ждать не будет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      серега кашин 42 минуты назад

      крыса пытается сбежать с тонущего корабля

      2
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      ...
      Рейтинг: +19

      твояматьвзялавротан > серега кашин 4 минуты назад

      ток этот корабль давно уже, как утонул)

      2
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