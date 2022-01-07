Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

Нападающий Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.
По информации Daily Mail, 36-летний португалец рассмотрит возможность ухода из «МЮ», если летом команду возглавит тренер, который ему не понравится.
Роналду также выступает против того, чтобы Ральф Рангник стал тренером клуба на постоянной основе.
- Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
- За португальца заплатили 15 миллионов евро.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.
Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)
Рангник – о капитане «МЮ»: «Выбирал между Роналду и Де Хеа. Отдал повязку Криштиану, потому что он полевой»
Источник: Daily Mail