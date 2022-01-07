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  • Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

7 января 2022, 08:32
7

Нападающий Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

По информации Daily Mail, 36-летний португалец рассмотрит возможность ухода из «МЮ», если летом команду возглавит тренер, который ему не понравится.

Роналду также выступает против того, чтобы Ральф Рангник стал тренером клуба на постоянной основе.

  • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
  • За португальца заплатили 15 миллионов евро.
  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

Рангник – о капитане «МЮ»: «Выбирал между Роналду и Де Хеа. Отдал повязку Криштиану, потому что он полевой»

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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oyabun
1641533836
Интересно, это у него в контракте прописано? Хочу - играю, не хочу - не играю.
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Venom888
1641536406
Имеет право
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серега кашин
1641537508
и не надо под него подстраиваться это уже прошлое и мю надо искать молодых и двигаться дальше
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Oldtrafford83
1641540254
Очередной бред!!!
Ответить
portero
1641553879
Похоже этот немчура многих достал... Будет учить миллионеров как им жить, хрен такой номер пройдет. читать контракт начнут и если имеется возможность начнут посылать далеко...
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mutabor0992
1641561318
Какой капризный содомит!!!Пусть команду себе купит...Там и будет порядки устанавливать.
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olegiovchenko
1641561628
да иди на ***!
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