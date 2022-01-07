Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

Нападающий Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

По информации Daily Mail, 36-летний португалец рассмотрит возможность ухода из «МЮ», если летом команду возглавит тренер, который ему не понравится.

Роналду также выступает против того, чтобы Ральф Рангник стал тренером клуба на постоянной основе.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».

За португальца заплатили 15 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

Рангник – о капитане «МЮ»: «Выбирал между Роналду и Де Хеа. Отдал повязку Криштиану, потому что он полевой»