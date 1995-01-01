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    Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

    Нападающий Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

    По информации Daily Mail, 36-летний португалец рассмотрит возможность ухода из «МЮ», если летом команду возглавит тренер, который ему не понравится.

    Роналду также выступает против того, чтобы Ральф Рангник стал тренером клуба на постоянной основе.

    • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
    • За португальца заплатили 15 миллионов евро.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    Рангник – о капитане «МЮ»: «Выбирал между Роналду и Де Хеа. Отдал повязку Криштиану, потому что он полевой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31231

      oyabun 35 минут назад

      Интересно, это у него в контракте прописано? Хочу - играю, не хочу - не играю.

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