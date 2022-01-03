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    Рангник – о капитане «МЮ»: «Выбирал между Роналду и Де Хеа. Отдал повязку Криштиану, потому что он полевой»

    Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник объяснил, почему после травмы Гарри Магуайра капитаном клуба стал Криштиану Роналду.

    «Он самый опытный игрок, если считать время, проведенное в «Манчестер Юнайтед».

    Я выбирал между ним и Давидом Де Хеа. Выбрал Криштиану, потому что хотел отдать повязку полевому игроку», – сказал Рангник.

    • Де Хеа провел 465 матчей за «МЮ», Роналду – 313.
    • Вчера Роналду во 2-й раз в карьере вывел «МЮ» на поле в качестве капитана.
    • Португалец выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В августе 2021-го он вернулся на «Олд Траффорд».

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    Источник: Metro

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