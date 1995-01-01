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    Четыре клуба Лиги 1 хотят подписать Жиго

    К защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго есть устойчивый спрос в чемпионате Франции. Его хотят подписать сразу четыре клуба.

    Речь идет о «Лионе», «Марселе», «Лилле» и «Ницце».

    • Летом Жиго станет свободным агентом.
    • Переговоры с французом также ведет «Трабзонспор».
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31246

      oyabun 23 минуты назад

      Да понятно уже, что уйдет. Процентов на 90, если только не завалят баблом, но это навряд ли. Вопрос в том, где достойная замена? Пока не наблюдается, но хочется надеяться что к лету найдут.

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