Четыре клуба Лиги 1 хотят подписать Жиго

Да понятно уже, что уйдет. Процентов на 90, если только не завалят баблом, но это навряд ли. Вопрос в том, где достойная замена? Пока не наблюдается, но хочется надеяться что к лету найдут.
К защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго есть устойчивый спрос в чемпионате Франции. Его хотят подписать сразу четыре клуба.
Речь идет о «Лионе», «Марселе», «Лилле» и «Ницце».
- Летом Жиго станет свободным агентом.
- Переговоры с французом также ведет «Трабзонспор».
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»