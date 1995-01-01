Четыре клуба Лиги 1 хотят подписать Жиго

К защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго есть устойчивый спрос в чемпионате Франции. Его хотят подписать сразу четыре клуба.

Речь идет о «Лионе», «Марселе», «Лилле» и «Ницце».

Летом Жиго станет свободным агентом.

Переговоры с французом также ведет «Трабзонспор».

В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»