Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго имеет вариант продолжения карьеры в Мексике.
Над подписанием 28-летнего футболиста работает «Тигрес».
По информации TV Azteca, переход может состояться уже на следующей неделе.
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- Летом он станет свободным агентом.
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: TV Azteca
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