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  • Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»

Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»

1 января 2022, 14:28
20

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго имеет вариант продолжения карьеры в Мексике.

Над подписанием 28-летнего футболиста работает «Тигрес».

По информации TV Azteca, переход может состояться уже на следующей неделе.

  • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
  • Летом он станет свободным агентом.
  • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Источник: TV Azteca

2-я по величине испаноязычная телекоммуникационная компания Мексики. Основана в 1993 году. Аудитория в твиттере - 2 миллиона подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Тигрес УАНЛ Жиго Самуэль
Комментарии (20)
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JTherry
1641037426
фейковая новость, Спартак уже опубликовал опровержение...
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DOCTOR PENALTY
1641037542
А кто его заменит-то?.. Шанс Кутепову на возрождение?
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Вомбат
1641038772
Для Спартак, да и вообще для РПЛ это будет очередная невосполнимая потеря. Из-за таких потерь и падает уровень росфутбола.
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VVM1964
1641043256
Надеюсь , слухами и закончится . Жиго самим нужен !
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САДЫЧОК
1641043691
Жиго , уже год , как не играет ! Слабый защитник ! Не нужен , он Спартаку !
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rash1959
1641044590
какая в п... Мексика, он рвался домой поближе, к дочке.
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Zloikaksobaka
1641057197
нахрена ему эта сраная мексика,?
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Hektor 84
1641158539
Поближе к семье?
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