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    Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»

    Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго имеет вариант продолжения карьеры в Мексике.

    Над подписанием 28-летнего футболиста работает «Тигрес».

    По информации TV Azteca, переход может состояться уже на следующей неделе.

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TV Azteca

    2-я по величине испаноязычная телекоммуникационная компания Мексики. Основана в 1993 году. Аудитория в твиттере - 2 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10819

      Вомбат 13 минут назад

      Для Спартак, да и вообще для РПЛ это будет очередная невосполнимая потеря. Из-за таких потерь и падает уровень росфутбола.

      0
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      Рейтинг: +2181

      ПалкоВводецъ 22 минуты назад

      У хранцуза есть шанс вырваться от свиней и начать играть в футбол. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8960

      "supermax" > ПалкоВводецъ 18 минут назад

      а вот тебе уже не вырваться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22210

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      А кто его заменит-то?.. Шанс Кутепову на возрождение?

      0
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      Рейтинг: +19590

      JTherry 35 минут назад

      фейковая новость, Спартак уже опубликовал опровержение...

      0
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      Рейтинг: +61

      Дубина 47 минут назад

      За питнаху продадим)

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      Рейтинг: +2181

      ПалкоВводецъ > Дубина 21 минуту назад

      -Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
      -Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +847

      стоп кран > ПалкоВводецъ 5 минут назад

      Действительно.Сено горит хорошо...Дйствительно Гыгыгы.
      А Жиго то может...

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