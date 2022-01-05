«Трабзонспор» ведет переговоры с Жиго

На защитника «Спартака» Самуэля Жиго появился еще один претендент. Речь идет о турецком «Трабзонспоре».
Переговоры с французом уже идут. Как альтернативу Жиго «Трабзонспор» определил Кана Айхана из «Сассуоло».
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- Летом он станет свободным агентом.
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»
Источник: Sporx
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