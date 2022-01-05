«Трабзонспор» ведет переговоры с Жиго

На защитника «Спартака» Самуэля Жиго появился еще один претендент. Речь идет о турецком «Трабзонспоре».

Переговоры с французом уже идут. Как альтернативу Жиго «Трабзонспор» определил Кана Айхана из «Сассуоло».

В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.

Летом он станет свободным агентом.

В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»