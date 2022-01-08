Президент «Ньюкасла» в компании телохранителей посетил раздевалку после вылета команды от «Кембриджа»

Ясир аль-Румайян, президент «Ньюкасла», посетил раздевалку команды после поражения в 1/32 финала Кубка Англии от «Кембриджа» (0:1) из Лиги 1. С ним были телохранители.
По словам главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хоу, аль-Румайян выразил команде поддержку.
- Решающий гол накануне был забит на 57-й минуте.
- «Ньюкасл» довел безвыигрышную серию до 5 матчей.
- Команды встретились впервые с 1993 года и впервые в истории «Ньюкасл» «Кембриджу» проиграл.
«Ньюкасл» впервые за 64 года проиграл дома в Кубке Англии команде из 3+ дивизиона
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