Директор «Ференцвароша» Хайналь: «Черчесов – интеллигентный человек. Его личность нам подходит»

Тамаш Хайналь, спортивный директор «Ференцвароша», прокомментировал назначение на пост главного тренера Станислава Черчесова. Венгров устраивают качества россиянина.

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Также есть решимость и харизма. Он точно понимает, что происходит в головах игроков, может влиять на них.

Личность Черчесова нам подходит. Он профессионал», – убежден экс-футболист Бундеслиги Хайналь.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.

Его дебют ожидается 27 января.

Черчесов со сборной России доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

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