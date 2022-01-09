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  • Директор «Ференцвароша» Хайналь: «Черчесов – интеллигентный человек. Его личность нам подходит»

Директор «Ференцвароша» Хайналь: «Черчесов – интеллигентный человек. Его личность нам подходит»

9 января 2022, 11:12
7

Тамаш Хайналь, спортивный директор «Ференцвароша», прокомментировал назначение на пост главного тренера Станислава Черчесова. Венгров устраивают качества россиянина.

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Также есть решимость и харизма. Он точно понимает, что происходит в головах игроков, может влиять на них.

Личность Черчесова нам подходит. Он профессионал», – убежден экс-футболист Бундеслиги Хайналь.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
  • Его дебют ожидается 27 января.
  • Черчесов со сборной России доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

Источник: Nemzeti Sport Online
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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ВетеR
1641718622
Вы его ещё плохо знаете )
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Давид59
1641720831
Ржу немогу
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NewLife
1641721575
"Интеллигентный" человек говорит о себе во множественном числе. Видимо, этот спортивный директор, считающий признаком интеллигентности "повидать мир", еще более тупой, чем чабан.
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Валерий2705
1641724430
Походу его в Польшу на обновлённой прошивке завозят, а как в Россию едет, так назад откатывают) интеллигент который общается как хабалка с базара, комментаторам обещает разбить лицо и т. д. Профессионал тоже тот ещё. Друзей мангальщиков в сборную берёт, да для набивания карманов своих, всё "интеллигентному профессионалу" мало.
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Axe111
1641725813
Лол
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Hektor 84
1641758146
Посмотрим и почитаем через пол года что ты о нем запоешь! Когда у чабана начнется новый загон, переоденется в полевого командира и будет трепаться что он на гос должности))))
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Форвард 79
1641760528
Это он ещё просто Венгерский плохо знает))
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