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  • Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

6 января 2022, 20:51
17

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов обратился к футболистам новой команды на первой тренировке.

«Забывайте слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста».

Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха», – сказал российский специалист.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
  • Его дебют ожидается 27 января.

Источник: ютуб-канал «Ференцвароша»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1641492774
Стасик порядок наведёт....?
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JTherry
1641492869
не говорите мне "пожалуйста", а говорите мне "please"...)
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Hektor 84
1641494445
Терпите венгры! Через год космический Стас скажет что он полевой командир и находится на гос службе! И что его уволить не просто! Только главнокомандующий на это способен. В случае поражений будет говорить что так должно было случиться, и что когда нам надо будет тогда и победим. Начнет своих клиентов агентов с их футболистами подтягивать в Ференцварош. В общем сказать всё самое интересное у вас впереди))))
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хряк СМ
1641496634
Его перевели правильно, мы то поняли его, а переводчик мысль донести смог?
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NewLife
1641496819
Пахнуло совком, пустословие вместо дел.
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Roma56
1641497254
А кто скажет "товарищеский" вместо "контрольный" - тому вообще *****
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Lilipyt
1641497937
Сразу видно человека который посещал курсы профессионального роста и уверенного старта.
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alp
1641501580
месяца через 3 после старта черчесова выметут поганой метлой из венгерского футбола и постараются забыть как о страшном сне.. я не понимаю, что такого выдающегося сделал этот усатый человек, что о нем так много пишут на футбольных сайтах?
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Plyash
1641509868
Поехал к мадьярам быковать,уродец горный.
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zigbert
1641557747
Видимо "проблем" в Ференцвароше у него не будет.
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