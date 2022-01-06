Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов обратился к футболистам новой команды на первой тренировке.

«Забывайте слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста».

Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха», – сказал российский специалист.