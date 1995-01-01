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    Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов обратился к футболистам новой команды на первой тренировке.

    «Забывайте слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста».

    Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха», – сказал российский специалист.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
    • Его дебют ожидается 27 января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Ференцвароша»

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12234

      NewLife 34 секунды назад

      Пахнуло совком, пустословие вместо дел.

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      Рейтинг: +477

      хряк СМ 3 минуты назад

      Его перевели правильно, мы то поняли его, а переводчик мысль донести смог?

      0
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      Рейтинг: +22668

      bset 29 минут назад

      Пришел со своим русским менталитетом и пытается перекроить европейский менталитет) Ну удачи, что сказать)) Ему бы для начала неплохо было бы разобраться, как воспринимается на западе наша прямолинейность. Для нас это честность, а для них это хамство и неумение "скруглять углы".

      3
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      Рейтинг: +1420

      vmonomah17 > bset 27 минут назад

      В польше у него получилось

      2
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 32 минуты назад

      Главное, чтобы он здравствовал и никогда не умер.

      0
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      Рейтинг: +13469

      Hektor 84 40 минут назад

      Терпите венгры! Через год космический Стас скажет что он полевой командир и находится на гос службе! И что его уволить не просто! Только главнокомандующий на это способен. В случае поражений будет говорить что так должно было случиться, и что когда нам надо будет тогда и победим. Начнет своих клиентов агентов с их футболистами подтягивать в Ференцварош. В общем сказать всё самое интересное у вас впереди))))

      3
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      Рейтинг: +19736

      JTherry 1 час назад

      не говорите мне "пожалуйста", а говорите мне "please"...)

      2
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      Рейтинг: +55958

      portero 1 час назад

      Стасик порядок наведёт....?

      2
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      Рейтинг: +612

      СуперПАВ9 1 час назад

      А что тебе можно говорить усатый ты таракан?

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