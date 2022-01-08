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Главные новости дня. Парагваец Алонсо перешел в «Краснодар», Коутиньо – в «Астон Виллу»

8 января 2022, 00:59

Дзюба и Азмун полетят на сборы «Зенита». Сергеев присоединится к команде в ОАЭ (Bobsoccer).

Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Аджоев говорил ставить в состав «Динамо» сына. Хохлов отказывал».

«Ньюкасл» объявил о переходе Триппьера. Контракт – до 2024 года.

Медина проходит медосмотр для ЦСКА в Германии.

Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барсы» на правах аренды.

«Зенит» расторг контракт с Мамманой. В 2017 году его купили за 16 миллионов.

Зидан может летом возглавить «ПСЖ».

«Краснодар» думает о назначении Ди Франческо (Sky Sport Italia).

«Краснодар» объявил о переходе парагвайского защитника Алонсо.

Коутиньо отказался от зарплаты от «Барселоны» на время аренды. Это позволило клубу заявить Торреса (Esport3).

Источник: Бомбардир.ру
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