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    Главные новости дня. Парагваец Алонсо перешел в «Краснодар», Коутиньо – в «Астон Виллу»

    Дзюба и Азмун полетят на сборы «Зенита». Сергеев присоединится к команде в ОАЭ (Bobsoccer).

    Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Аджоев говорил ставить в состав «Динамо» сына. Хохлов отказывал».

    «Ньюкасл» объявил о переходе Триппьера. Контракт – до 2024 года.

    Медина проходит медосмотр для ЦСКА в Германии.

    Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барсы» на правах аренды.

    «Зенит» расторг контракт с Мамманой. В 2017 году его купили за 16 миллионов.

    Зидан может летом возглавить «ПСЖ».

    «Краснодар» думает о назначении Ди Франческо (Sky Sport Italia).

    «Краснодар» объявил о переходе парагвайского защитника Алонсо.

    Коутиньо отказался от зарплаты от «Барселоны» на время аренды. Это позволило клубу заявить Торреса (Esport3).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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