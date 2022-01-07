Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Аджоев говорил ставить в состав «Динамо» сына. Хохлов отказывал»

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич вспомнил, как бывший спортивный директор клуба Гурам Аджоев просил ставить в состав молодежный команды своего сына.

— Насчет конфликта в дубле «Динамо» понаписали много всего, но было не так.

— То есть тебя не чехлили?

— Всего не знаю, но факт в том, что я не играл. Почему? Находился в хорошей форме, но, наверное, не соответствовал ожиданиям Корытько. Нужно было ему проучить меня, что-то вроде того.

— Широков и Корытько могли запретить Хохлову привлекать к тебя к основе?

— Широков был в руководстве и теоретически мог, конечно. Не знаю, пошел бы на такое Хохлов. Все-таки он меня забирал [в дубль], и не для того, чтобы я сидел. А когда привлекал меня к основе, спускал обратно, к Ковардаеву, чтобы я точно провел хотя бы тайм.

Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в «Динамо», говорил ставить в состав [молодежной команды] сына.

Хохлов в таких случаях отказывал: «Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав — выбирайте». За свои слова отвечал, на него не влияли.

— Из-за чего вы конфликтовали с Корытько?

— Приехал тренер из Белоруссии, начал гнуть совсем другую линию. Зацепился я с ним один раз: нагрубил на тренировке. Позже извинился: вел себя не по-взрослому.