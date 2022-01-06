Гасперини: «Не знаю, когда рынок отберет у меня Миранчука»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал будущее в клубе полузащитника Алексея Миранчука.
«Пока Миранчук здесь, он здоров, с ним все в порядке. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Не знаю, когда рынок отберет его у меня», – сказал Гасперини.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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Источник: La Gazzetta dello Sport