ЦСКА хочет купить Отавио у «Бордо» («Чемпионат»)

ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио.

По информации «Чемпионата», московский клуб уже обсуждал переход с окружением 27-летнего бразильца. В ближайшее время ЦСКА планирует сделать предложение футболисту.

«Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с «Бордо» о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.