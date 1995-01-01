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    ЦСКА хочет купить Отавио у «Бордо» («Чемпионат»)

    ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио.

    По информации «Чемпионата», московский клуб уже обсуждал переход с окружением 27-летнего бразильца. В ближайшее время ЦСКА планирует сделать предложение футболисту.

    «Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с «Бордо» о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • Отавио – опорный полузащитник.
    • В текущем сезоне он провел 17 матчей в Лиге 1.
    • Бразилец оценивается в 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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