Это’О: «Нет причин, почему сборная из Африки не может выиграть ЧМ, это просто пара матчей. Африканцы талантливее европейцев»

Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О верит, что какая-либо африканская сборная может выиграть чемпионат мира. Такого не было ни разу в истории.

«Африканцы более талантливы, чем европейцы.

Не вижу причин, почему сборная из Африки не может выиграть чемпионат мира. Это простейшая задача. Чемпионат мира – это просто пара футбольных матчей. Выиграть его – это возможно», – сказал камерунец.

Спортсмен завершил карьеру в 2019 году.

В 2011-2013 годах Это’О выступал в РПЛ за «Анжи».

Камерунец выигрывал Кубок Африки и Лигу чемпионов.

Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна