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    Это’О: «Нет причин, почему сборная из Африки не может выиграть ЧМ, это просто пара матчей. Африканцы талантливее европейцев»

    Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О верит, что какая-либо африканская сборная может выиграть чемпионат мира. Такого не было ни разу в истории.

    «Африканцы более талантливы, чем европейцы.

    Не вижу причин, почему сборная из Африки не может выиграть чемпионат мира. Это простейшая задача. Чемпионат мира – это просто пара футбольных матчей. Выиграть его – это возможно», – сказал камерунец.

    • Спортсмен завершил карьеру в 2019 году.
    • В 2011-2013 годах Это’О выступал в РПЛ за «Анжи».
    • Камерунец выигрывал Кубок Африки и Лигу чемпионов.

    Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна

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    Источник: твиттер Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +120

      Аден 10 минут назад

      Вот когда нэгры выиграют, тады и мона будет что то сказать, Обезьяна млять.

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      Рейтинг: +3556

      Блямба 43 минуты назад

      Расистское высказывание.

      0
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      Рейтинг: +93

      Стэнли 1 час назад

      Гораздо талантливее в лазанию по деревьям. Это несомненно.

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