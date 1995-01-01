Это’О: «Нет причин, почему сборная из Африки не может выиграть ЧМ, это просто пара матчей. Африканцы талантливее европейцев»

Вот когда нэгры выиграют, тады и мона будет что то сказать, Обезьяна млять.
Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О верит, что какая-либо африканская сборная может выиграть чемпионат мира. Такого не было ни разу в истории.
«Африканцы более талантливы, чем европейцы.
Не вижу причин, почему сборная из Африки не может выиграть чемпионат мира. Это простейшая задача. Чемпионат мира – это просто пара футбольных матчей. Выиграть его – это возможно», – сказал камерунец.
- Спортсмен завершил карьеру в 2019 году.
- В 2011-2013 годах Это’О выступал в РПЛ за «Анжи».
- Камерунец выигрывал Кубок Африки и Лигу чемпионов.
Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна