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  • Это’О: «Нет причин, почему сборная из Африки не может выиграть ЧМ, это просто пара матчей. Африканцы талантливее европейцев»

Это’О: «Нет причин, почему сборная из Африки не может выиграть ЧМ, это просто пара матчей. Африканцы талантливее европейцев»

5 января 2022, 08:58
8

Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О верит, что какая-либо африканская сборная может выиграть чемпионат мира. Такого не было ни разу в истории.

«Африканцы более талантливы, чем европейцы.

Не вижу причин, почему сборная из Африки не может выиграть чемпионат мира. Это простейшая задача. Чемпионат мира – это просто пара футбольных матчей. Выиграть его – это возможно», – сказал камерунец.

  • Спортсмен завершил карьеру в 2019 году.
  • В 2011-2013 годах Это’О выступал в РПЛ за «Анжи».
  • Камерунец выигрывал Кубок Африки и Лигу чемпионов.

Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна

Источник: твиттер Goal
Африка Это'О Самуэль
Комментарии (8)
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Стэнли
1641364080
Гораздо талантливее в лазанию по деревьям. Это несомненно.
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Блямба
1641365620
Расистское высказывание.
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КаДеС
1641368636
Талант должен проявляться. Если не проявляется никак, то скорее всего его нет
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odessakmv
1641368978
А разве не сборная "Франции" -Чемпион Мира???
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Добрый Бобер
1641369341
Ждём обвинений европейцев в колонизации лучших африканских футболистов.
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mihail200606
1641372681
Если бы кто-то из европейских звёзд сказал, что европейцы талантливее африканцев, его бы нынче разнесли..
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knikos
1641383299
Окуели рубероиды ! Вот что делает БЛМ дерьмотворящий . А ведь найдутся еврожопые , которые скажут : " Чёрный расизм ? Нууууууу , вы не понимаете , это же совсем другое дело "
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Hektor 84
1641410429
А чего сам не выиграл ЧМ?
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