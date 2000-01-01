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    «Ювентус» не отпустит Морату в «Барсу», если не найдет ему замену (Фабрицио Романо)

    Переход нападающего «Ювентуса» Альваро Мората в «Барселону» может сорваться.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Ювентуса» и тренер Массимилиано Аллегри сообщили 29-летнему испанцу, что не отпустят его в «Барсу» зимой, если не арендуют форварда ему на замену.

    Мората останется в «Ювентусе» до конца сезона, если клуб не найдет нового нападающего. Цель клуба – подписание молодого топ-форварда в июне.

    • Мората – воспитанник «Реала».
    • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.

    «Барселона» договорилась о переходе Мораты. Хави ждет его к матчу с «Реалом» (AS)

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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