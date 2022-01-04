«Ювентус» не отпустит Морату в «Барсу», если не найдет ему замену (Фабрицио Романо)

Переход нападающего «Ювентуса» Альваро Мората в «Барселону» может сорваться.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Ювентуса» и тренер Массимилиано Аллегри сообщили 29-летнему испанцу, что не отпустят его в «Барсу» зимой, если не арендуют форварда ему на замену.

Мората останется в «Ювентусе» до конца сезона, если клуб не найдет нового нападающего. Цель клуба – подписание молодого топ-форварда в июне.

Мората – воспитанник «Реала».

В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.

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