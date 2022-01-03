Лукаку сегодня тренировался с «Челси»

Пресс-служба «Челси» опубликовала фотоотчет с тренировки, которая прошла в понедельник, 3 января.

В занятии принимал участие нападающий Ромелу Лукаку.

Ранее бельгийца убрали из состава команды на матч с «Ливерпулем» (2:2) из-за его резонансного интервью.