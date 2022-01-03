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    Лукаку сегодня тренировался с «Челси»

    Пресс-служба «Челси» опубликовала фотоотчет с тренировки, которая прошла в понедельник, 3 января.

    В занятии принимал участие нападающий Ромелу Лукаку.

    Ранее бельгийца убрали из состава команды на матч с «Ливерпулем» (2:2) из-за его резонансного интервью.

    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
    • На прошлой неделе футболист в интервью выразил сомнение в правильности тактической схемы главного тренера Томаса Тухеля.

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    Источник: сайт «Челси»

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    03.01.2022 23:28
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