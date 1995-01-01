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    Фанат «Брентфорда» арестован за гомофобные и расистские кричалки на матче с «Манчестер Сити»

    Болельщик «Брентфорда», выкрикивавший гомофобные и расистские комментарии на матче АПЛ против «Манчестер Сити», понесет наказание. Его арестовали.

    «Такого рода оскорбления совершенно неприемлемы. Уличенные в этом правонарушении болельщики будут подвергнуты значительному запрету на посещение стадиона», – заявил «Брентфорд», сотрудничающий по этому инциденту с полицией.

    • «Брентфорд» – новичок АПЛ, это его 1-й сезон в лиге.
    • В 17:00 по Москве лондонцы начнут встречу против «Астон Виллы».
    • «Брентфорд» идет в АПЛ 14-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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