Фанат «Брентфорда» арестован за гомофобные и расистские кричалки на матче с «Манчестер Сити»

Болельщик «Брентфорда», выкрикивавший гомофобные и расистские комментарии на матче АПЛ против «Манчестер Сити», понесет наказание. Его арестовали.
«Такого рода оскорбления совершенно неприемлемы. Уличенные в этом правонарушении болельщики будут подвергнуты значительному запрету на посещение стадиона», – заявил «Брентфорд», сотрудничающий по этому инциденту с полицией.
- «Брентфорд» – новичок АПЛ, это его 1-й сезон в лиге.
- В 17:00 по Москве лондонцы начнут встречу против «Астон Виллы».
- «Брентфорд» идет в АПЛ 14-м.
Источник: Sky Sports