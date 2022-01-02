Фанат «Брентфорда» арестован за гомофобные и расистские кричалки на матче с «Манчестер Сити»

Болельщик «Брентфорда», выкрикивавший гомофобные и расистские комментарии на матче АПЛ против «Манчестер Сити», понесет наказание. Его арестовали.

«Такого рода оскорбления совершенно неприемлемы. Уличенные в этом правонарушении болельщики будут подвергнуты значительному запрету на посещение стадиона», – заявил «Брентфорд», сотрудничающий по этому инциденту с полицией.