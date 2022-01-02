Игрок «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет

Защитник «Саутгемптона» Сэм МакКуин объявил о завершении карьеры. Причина – травма колена, которая не позволяет дальше играть.
«Это было такое невероятно трудное решение, поскольку я так отчаянно хочу снова играть в футбол, но я должен делать то, что правильно для меня и для моей семьи», – сказал футболист.
- МакКуину 26 лет, в нынешнем сезоне он ни разу на поле не выходил.
- Игрок родился в Саутгемптоне и поступил в клубную академию в 2003 году.
- Всего в чемпионате Англии МакКуин провел 20 матчей за «Саутгемптон» (2014-2021 годы).
Источник: официальный сайт «Саутгемптона»