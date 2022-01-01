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    Игрок «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет

    Защитник «Саутгемптона» Сэм МакКуин объявил о завершении карьеры. Причина – травма колена, которая не позволяет дальше играть.

    «Это было такое невероятно трудное решение, поскольку я так отчаянно хочу снова играть в футбол, но я должен делать то, что правильно для меня и для моей семьи», – сказал футболист.

    • МакКуину 26 лет, в нынешнем сезоне он ни разу на поле не выходил.
    • Игрок родился в Саутгемптоне и поступил в клубную академию в 2003 году.
    • Всего в чемпионате Англии МакКуин провел 20 матчей за «Саутгемптон» (2014-2021 годы).

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    Источник: официальный сайт «Саутгемптона»

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