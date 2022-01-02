Трент – лучший игрок АПЛ 2021-го года по созданным голевым моментам

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в прошлом году создал в АПЛ 108 голевых моментов. Это лучший показатель в лиге.

Также игрок стал лучшим в 2021-м году среди топ-5 лиг Европы по пасам в финальную треть поля.

Александер-Арнольд – уроженец Ливерпуля, находится в системе клуба с 6 лет.

Он дебютировал за 1-ю команду в 2016 году.

С 2018 года Трент вызывается в сборную Англии.

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