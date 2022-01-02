Главные новости дня. «Монако» уволил Ковача, «Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола

ЦСКА до сих пор не предложил Акинфееву новый контракт («Спорт-Экспресс»)

Каннаваро может возглавить сборную Польши перед стыковым матчем с Россией

Украинец Миколенко стал игроком «Эвертона»

«Дженоа», «Торино», «Верона» и «Зенит» – претенденты на Миранчука. «Интер» также хочет его арендовать

«Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола (Tuttomercatoweb)

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АПЛ. «Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Арсенал», забив победный на 93-й минуте

Хави: «Нет смысла играть с «Мальоркой». «Барселона» не может рассчитывать на 17-18 игроков»

«Монако» объявил об отставке Ковача

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