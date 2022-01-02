Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Монако» уволил Ковача, «Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола

Главные новости дня. «Монако» уволил Ковача, «Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола

2 января 2022, 00:00

ЦСКА до сих пор не предложил Акинфееву новый контракт («Спорт-Экспресс»)

Каннаваро может возглавить сборную Польши перед стыковым матчем с Россией

Украинец Миколенко стал игроком «Эвертона»

«Дженоа», «Торино», «Верона» и «Зенит» – претенденты на Миранчука. «Интер» также хочет его арендовать

«Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола (Tuttomercatoweb)

«Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

АПЛ. «Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Арсенал», забив победный на 93-й минуте

Хави: «Нет смысла играть с «Мальоркой». «Барселона» не может рассчитывать на 17-18 игроков»

«Монако» объявил об отставке Ковача

Холанд: «Я буду играть в Испании»

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
2
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
4
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
Все новости
Все новости
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
22:23
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
22:09
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
21:49
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
4
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
Стало известно, когда назовут номинантов на «Золотой мяч»-2026
20:12
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
19:58
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
19:30
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
5
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
9
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
5
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+