ЦСКА до сих пор не предложил Акинфееву новый контракт («Спорт-Экспресс»)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может летом стать свободным агентом.

Действующий контракт вратаря истекает в июне 2022 года, и клуб до сих пор не предложил ему новое соглашение.

По информации «СЭ», у ЦСКА есть финансовые проблемы, однако на продление договора Акинфеева средства обещают найти.