ЦСКА до сих пор не предложил Акинфееву новый контракт («Спорт-Экспресс»)

у ЦСКА есть финансовые проблемы====А где же армия ?Прикольно- в названии есть армия, а фактически есть хозяин.Армянин непонятного происхождения...Ну это ладно.Ежели ты купил клуб--давай двигай его.
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может летом стать свободным агентом.
Действующий контракт вратаря истекает в июне 2022 года, и клуб до сих пор не предложил ему новое соглашение.
По информации «СЭ», у ЦСКА есть финансовые проблемы, однако на продление договора Акинфеева средства обещают найти.
- 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.