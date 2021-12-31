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    ЦСКА до сих пор не предложил Акинфееву новый контракт («Спорт-Экспресс»)

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может летом стать свободным агентом.

    Действующий контракт вратаря истекает в июне 2022 года, и клуб до сих пор не предложил ему новое соглашение.

    По информации «СЭ», у ЦСКА есть финансовые проблемы, однако на продление договора Акинфеева средства обещают найти.

    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +847

      стоп кран 33 минуты назад

      у ЦСКА есть финансовые проблемы====А где же армия ?Прикольно- в названии есть армия, а фактически есть хозяин.Армянин непонятного происхождения...Ну это ладно.Ежели ты купил клуб--давай двигай его.

      0
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      Рейтинг: +61

      Дубина 49 минут назад

      еврей Женя полностью конятину развалил)))

      1
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      Рейтинг: +2181

      ПалкоВводецъ > Дубина 24 минуты назад

      Филл, с Новым годом тебя. Ты бы рассольчика хлебнул, чем ахинею писать. Шланги наверное горят. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10800

      BRO_football 59 минут назад

      Рано. Ещё полгода впереди.

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      Рейтинг: +777

      OOOVVV. 1 час назад

      Лучшему вратарю полугодия контракт продлят, если сам Игорь ещё играть захочет.

      1
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      Рейтинг: +1370

      моэм 1 час назад

      Заключат...нет выхода , не ставить же Бокова или Торопа ... ЦСКА сейчас играет фактически без второго номера и ходит по краю лезвия ...случись с Игорем травма . что в его возрасте будет неудивительно , и заменить его в воротах некем ....а пара поражений на коротком весеннем отрезке станут фатальными.

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      Рейтинг: +1661

      Олег1204 2 часа назад

      Время еще есть

      0
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      Рейтинг: +830

      Форвард 79 2 часа назад

      Если контракт не продлят, то это значит, что у ЦСКА реальные проблемы

      3
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      Рейтинг: +19590

      JTherry > Форвард 79 1 час назад

      довел гинер коней до банкротства, которое они маскируют молчанием в СМИ... но от реалий не убежать, потому и контракт Конифеева не продлевают, никуда он из конюшни не уйдет из-за возраста... если только не закончит вообще играть...

      1
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      Рейтинг: +157

      кaстрюлька 2 часа назад

      Пусть за еду чуток поиграет

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