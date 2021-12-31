Хави: «Нет смысла играть с «Мальоркой». «Барселона» не может рассчитывать на 17-18 игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Примеры против «Мальорки».

«Мы в экстремальном состоянии и не можем рассчитывать на 17-18 игроков.

Не вижу смысла в завтрашнем матче, но нам надо принять это и играть теми, кто есть. Ситуация похожа на хаос, но мы постараемся взять очень важные три очка», – сказал Хави.