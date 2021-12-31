Хави: «Нет смысла играть с «Мальоркой». «Барселона» не может рассчитывать на 17-18 игроков»

Ничего себе как он футболистов настраивает на победу! Настоящий мотиватор!!!)))) Неудивительно будет, если они проиграют!
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Примеры против «Мальорки».
«Мы в экстремальном состоянии и не можем рассчитывать на 17-18 игроков.
Не вижу смысла в завтрашнем матче, но нам надо принять это и играть теми, кто есть. Ситуация похожа на хаос, но мы постараемся взять очень важные три очка», – сказал Хави.
- Матч «Мальорка» – «Барселона» пройдет завтра, 2 января. Начало – в 23:00 мск.
- Каталонцы занимают 7 место в таблице.